В военной разведке США заявили, что стратегические гиперзвуковые комплексы есть только у России Фото: пресс-служба Минобороны России

Россия является единственной страной в мире, которая обладает стратегическими гиперзвуковыми комплексами, заявил ведущий специалист по науке и технологиям агентства военной разведки США Пол Фрайштлер.

«Система SS-19 Mod 4 («Авангард») в 2018 году достигла начальных операционных возможностей и является единственной в мире размещенной гиперзвуковой системой стратегического назначения», – сказал он в ходе слушаний в Конгрессе Соединенных Штатов.

По словам Фрайштлера, соперники Вашингтона разрабатывают системы, способные «держать США под угрозой». Именно такими являются гиперзвуковые ракеты, разработанные для того, чтобы избежать сенсоров и оборонных систем Соединенных Штатов, добавил специалист американской военной разведки.

Как писал сайт KP.RU, ранее американская разведка назвала ядерный арсенал России самым мощным в мире. Там также отметили, что РФ постоянно совершенствует свои возможности в этой сфере. В качестве примера в разведке привели ядерные ракеты, подводные системы доставки, а также нестратегические системы, способные нести ядерное оружие.