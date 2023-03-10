Минобороны: Дополнительных мероприятий по частичной мобилизации в России нет и не планируется Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 10 марта, прошёл брифинг Национального центра управления обороной Российской Федерации, в рамках которого было в очередной раз подчёркнуто - частичная мобилизация в стране завершена, и повторять её пока никто не планирует. Об этом пишет пресс-служба Министерства обороны России.

В ведомстве подчеркнули, что все фейки о якобы готовящейся второй волне мобилизации распространяются украинскими и западными службами, чтобы разобщить и вызвать негативные настроения в российском обществе. Все они не соответствуют действительности.

Как заявляют на горячей линии Минобороны России, все мероприятия по проведению частичной мобилизации в стране завершены, и никаких дополнительных мер в этом направлении никто предпринимать не планирует. В случае, если у вас возникают сомнения из-за распространяемой дезинформации, обращайтесь напрямую на горячую линию ведомства.

Помимо роста числа обращений по вопросам мобилизации, в ведомстве также отметили увеличившееся количество желающих помочь российским военным, доставить гуманитарную помощь.

Ранее KP.RU сообщал о том, что официально не отменённый указ о мобилизации обеспечивает льготы и выплаты мобилизованным гражданам. Без него они юридически перестанут приравниваться к служащим по контракту военным.