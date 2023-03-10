Вице-президент Альянса турагентств России объяснил, сколько и какого алкоголя должно быть в отелях «все включено»

Вице-президент Альянса турагентств РФ посоветовал предоставлять алкоголь в отелях с опорой на лучший зарубежный опыт Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

При реализации требования Росстандарта о предоставлении алкогольных напитков отечественного производства отелями, работающими по системе «все включено», нужно основываться на лучшем зарубежном опыте, считает вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

«Сейчас Росстандарт подробно прописывает, что не меньше трех видов красного, не меньше трех видов белого. Потому что лучшие зарубежные аналоги – должно быть три-четыре вида коньяка, три-четыре виски, три-четыре водки. Крепкого должно быть девять-десять – это минимум. Если в каком-то хорошем отеле в Крыму или Сочи будет десять видов крепкого, то это не возбраняется. У нас нет конкуренции», – заявил он в эфире радио «КП».

Как отметил Мкртчян, отели в России стараются экономить, поэтому для клиентов вводятся какие-то ограничения по алкоголю. По его словам, в странам с развитой туриндустрией, таких как Турция и Египет, клиентам в отелях стараются предложить как можно больше алкоголя, чтобы привлечь людей. Вице-президент Альянса турагентств России полагает, что как только на Черноморском и Каспийском побережьях среди отельеров появится конкуренция в этом сегменте, сразу же за разнообразием алкоголя начнут и шире развивать инфраструктуру.

Напомним, российские отели, которые работают по системе «все включено», будут обязаны предоставлять своим гостям алкогольные напитки отечественного производства. Об этом сказано в документе, утвержденном Росстандартом. В нем уточняется, что отечественный алкоголь должен быть представлен на шведском столе на обед и ужин в отелях в неограниченном количестве.

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