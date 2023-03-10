Командир «Ахмата» Алаудинов допустил возможность попытки ВСУ разблокировать Артемовск Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины могут предпринять попытку разблокировать Артемовск в ближайшее время, считает командир отряда специального назначения «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Они готовы туда закинуть любое количество «мяса», чтобы нам нанести имиджевую потерю. Поэтому сама операция по разблокированию Артемовска планируется руководством блока НАТО. Для этого на данный момент сконцентрированы три группировки», – заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Если ВСУ начнут наступление в Артемовске, на его первоначальном этапе будет сложно сдерживать разом большое количество сил и средств, сконцентрированное на одном участке, отметил командир «Ахмата». Тем не менее украинские войска не достигнут своей цели, полагает Алаудинов.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщили о первом применении ВСУ американской «умной бомбы» JDAM под Артемовском.

Военкор KP.RU Александр Коц рассказывал об обстановке в Артемовске из эпицентра самой горячей точки спецоперации на Украине.