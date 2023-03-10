Орбан: Перспектива отправки войск Евросоюза на Украину становится всё ближе Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, 10 марта, о том что лидеры западных стран всё ближе подходят к обсуждению отправки союзнических войск на территорию Украины. Об этом он сообщил в эфире радио Kossuth.

Орбан отметил, что сегодня практически все лидеры европейских государств «болеют военной лихорадкой», посылая Киеву всё более опасное, разрушительное и тяжёлое оружие. Если раньше Евросоюз даже думать не смел об отправке Зеленскому истребителей, то теперь этот вопрос обсуждается всё чаще и чаще.

По мнению премьера Венгрии, ЕС всё ближе подходит к тому, чтобы на полном серьёзе отправить свои войска на территорию Украины, и напрямую вступить в конфликт. Мир, как заявил Орбан, ещё никогда не был так близок к мировой войне, которая случилась бы из-за «локального конфликта».

Ранее KP.RU сообщал о том, что Виктор Орбан высказался о перспективах начала Третьей Мировой войны из-за украинского конфликта.