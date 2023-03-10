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НовостиПолитика10 марта 2023 18:27

Россия инициировала заседание СБ ООН по вопросам конфликта на Украине

Российская сторона просит назначить заседание на 14 марта 2023 года
Сергей КУДРИН
Россия инициировала заседание СБ ООН по вопросам конфликта на Украине

Россия инициировала заседание СБ ООН по вопросам конфликта на Украине

Фото: REUTERS

Россия запросила организацию внепланового заседания Совета безопасности ООН, посвящённую вопросам, связанным с конфликтом на Украине. В частности, речь пойдёт о проблеме тотальной русофобии. Об этом сообщил в своих соцсетях первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Как отметил Полянский, вопрос русофобии сейчас стоит крайне остро, и он является одним из основных, мешающих долгосрочным и устойчивым решениям украинского конфликта. И касается это, уверяет зампостпреда России, не только киевского режима, но и всего коллективного Запада.

Полянский также подчеркнул, что имена докладчиков, которые будут выступать перед СБ ООН, озвучат непосредственно перед заседанием. Иначе они могут подвергнуться травле и информационным атакам, «как это обычно бывает».

Ранее KP.RU сообщал о том, что российские дипломаты воспротивились попыткам Запада лишить Россию права вето при Совбезе ООН.