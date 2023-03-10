Россия инициировала заседание СБ ООН по вопросам конфликта на Украине Фото: REUTERS

Россия запросила организацию внепланового заседания Совета безопасности ООН, посвящённую вопросам, связанным с конфликтом на Украине. В частности, речь пойдёт о проблеме тотальной русофобии. Об этом сообщил в своих соцсетях первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Как отметил Полянский, вопрос русофобии сейчас стоит крайне остро, и он является одним из основных, мешающих долгосрочным и устойчивым решениям украинского конфликта. И касается это, уверяет зампостпреда России, не только киевского режима, но и всего коллективного Запада.

Полянский также подчеркнул, что имена докладчиков, которые будут выступать перед СБ ООН, озвучат непосредственно перед заседанием. Иначе они могут подвергнуться травле и информационным атакам, «как это обычно бывает».

Ранее KP.RU сообщал о том, что российские дипломаты воспротивились попыткам Запада лишить Россию права вето при Совбезе ООН.