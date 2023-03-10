Минюст России включил в список иноагентов Гуриева, Гудкова и Всемирный фонд природы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В реестр иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации в пятницу, 10 марта, были включены ещё семь физических и юридических лиц. Среди них, например, Сергей Гуриев, Геннадий Гудков и Всемирный фонд природы (WWF). Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Так, к примеру, Гуриев участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, открыто высказывавшееся против специальной военной операции на Украине, и проживающее за границей России.

Внесение Гудкова в список обосновано призывами о поставках вооружения Киеву, негативными высказываниями в адрес ВС РФ, а также распространением материалов иностранных агентов и недостоверной информации.

Всемирный фонд природы же внесён в список иноагентов как компания, которая под видом деятельности по защите природы пыталась влиять на решения исполнительной и законодательной власти в России. Также WWF обвиняют в воспрепятствовании строительству инфраструктурных и инженерных объектов, и распространении негативной информации о них.

Помимо упомянутых, в списки иноагентов внесены также: Фонд «Свободная Бурятия», В.С. Водвуд, Л.М. Гершензон и Д.Е. Губарев.

Ранее KP.RU сообщал о том, что певицу Земфиру также внесли в список иностранных агентов, за открытую поддержку киевского режима и получение финансирования из-за рубежа.