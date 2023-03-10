Взявший в заложники двоих немцев в Карлсруэ потребовал выкуп в 1 миллион евро Фото: REUTERS

Преступник, взявший в заложники двоих местных жителей внутри помещения аптеки города Карлсруэ, в Германии, потребовал очень весомый выкуп. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

Известно, что злоумышленник забаррикадировался внутри здания вместе с двумя взятыми в заложники людьми. Он потребовал от правоохранителей выкуп в размере одного миллиона евро, после чего пообещал отпустить пленников.

Правоохранители Карлсруэ оцепили весь квартал, в котором расположена аптека, и ведут переговоры с террористом. Подробности пока неизвестны, как и личность преступника, и состояние его заложников.

Ранее KP.RU сообщал о том, что немецкие правоохранители массово съезжались к аптеке в городе Карлсруэ, из-за того что некий мужчина захватил там двоих заложников. Изначально он не выдвигал никаких требований.