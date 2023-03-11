Полиция ФРГ задержала требовавшего миллион за заложников в аптеке

Полицейские в Карлсруэ захватили мужчину, который удерживал заложников в аптеке. Фото: REUTERS

Полиция ФРГ задержала человека, который захватил заложников в аптеке в городе Карлсруэ и некоторое время удерживал их, требуя крупную сумму в качестве выкупа. Полиция Карлсруэ сообщила о задержании подозреваемого в Twitter.

Сообщается, что спецназовцы проникли в аптеку, где удерживались заложники, в 21.10 по местному времени, что соответствует 23.10 по московскому. Подозреваемого мужчину задержали. О его личности ничего не сообщается.

По предварительной информации, при операции по задержанию преступника никто не пострадал.

Напомним, в здании аптеки немецкого города Карлсруэ неизвестный мужчина захватил двоих заложников вечером в пятницу 10 марта и забаррикадировался в здании. Изначально он не выдвигал никаких требований.

Позднее стало известно, что злоумышленник потребовал выкуп в один миллион евро, пообещав отпустить заложников после передачи ему денег.