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НовостиПолитика11 марта 2023 1:52

Захарова высмеяла «раздвоение личности» представителя Госдепа США Прайса из-за высказываний о Сербии и Боснии и Герцеговине

Захарова напомнила, что США признали независимость непризнанного Косова в 2008 году
Мария ПАВЛОВА
Захарова высмеяла Неда Прайса за позицию Госдепа по Боснии и Герцеговине, напоминающую "раздвоение личности".

Захарова высмеяла Неда Прайса за позицию Госдепа по Боснии и Герцеговине, напоминающую "раздвоение личности".

Фото: REUTERS

Госдепартамент США демонстрирует по отношению к Сербии и БиГ (Боснии и Герцеговине) и их суверенитету позицию, напоминающую «раздвоение личности». Так иронично прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова заявление главы пресс-службы американского Госдепа Неда Прайса.

«Нед, попробуйте поменять БиГ на Сербия, Республика Сербская на Косово, Дейтонские соглашения на резолюцию СБ ООН 1244 и получите диагноз - раздвоение личности», - написала дипломат в Telegram-канале.

Иронию официального представителя российского МИД вызвало заявление представителя Госдепа о том, что США намерены «продолжать поддерживать суверенитет, территориальную целостность и многоэтнический характер Боснии и Герцеговины и привлекать к ответственности тех, кто стремится подорвать институты БиГ и Дейтонское мирное соглашение». Захарова напомнила, что именно Вашингтон признал в 2008 году независимость самопровозглашенного Косова.

Ранее президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил о том, что Республика не отказывается от своего решения по бойкоту антироссийских санкций Запада.