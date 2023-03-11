Таможня США передала Украине три меча и каменный топор из российской посылки

Таможня США передала Украине три меча и каменный топор. Фото: REUTERS

Украина получила три меча и каменный топор от таможенных органов Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание Foreign Policy.

Сообщается, что торжественная церемония передачи мечей и топора состоялась утром пятницы 10 марта в посольстве Украины в США в торжественной обстановке.

Издание рассказывает историю артефактов, которые были изъяты из отправленной из российского Краснодарского края посылки. Отправление было задержано на территории США, а его содержимое отправлено на экспертизу. По данным издания, эксперты определили, что артефакты происходят с территории современной Украины. Отмечается, что таможня США задержала более 20 посылок от того же отправителя, их содержимое еще изучают эксперты.

Ранее правительство Украины утвердило документ, по которому российские активы на территории республики переходят в украинскую собственность.

Напомним, Соединенные Штаты впервые направили на помощь Украине активы, конфискованные у россиянина. Речь идет о сумме в более чем пять миллионов долларов, конфискованных у российского предпринимателя Константина Малофеева.