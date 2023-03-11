Республиканцы раскритиковали и назвали безрассудным план бюджета Байдена из-за повышения налогов для богатых

Республиканцы раскритиковали предложения Байдена по бюджету США. Фото: REUTERS

Представители республиканской партии раскритиковали предложенный президентом США Джо Байденом проект бюджета, предусматривающий дефицит почти в два триллиона долларов на фоне госдолга страны в 31 триллион.

В бюджете предусматриваются самые высокие со времен Второй мировой войны военные расходы. Также предполагается повысить налоги для обеспеченных американцев и увеличить за их счет выплаты в государственный пенсионный фонд и на медицинскую помощь пожилым.

Представители консервативной республиканской партии считают, что решение о повышении налогов для богатых приведет к тому, что те выведут свои деньги за пределы страны.

«Бюджет президента Джо Байдена — это безрассудное предложение, в два раза усиливающее политику расходов, поддерживаемую крайне левыми. Она уже привела к рекордной инфляции и нынешнему долговому кризису»,— заявил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти от имени группы членов республиканской партии. Республиканцы призвали сократить «расточительные» траты.

Также, как раньше сообщал сайт KP.RU, бюджет США предусматривает оказание солидной финансовой поддержке Украине и ее Вооруженным силам. Сам Джо Байден в то же время заявил, что главный финансовый документ Соединенных Штатов «венчает год исторического прогресса».