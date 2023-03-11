Марочко заявил, что ВСУ в Артемовске перевозят военных и боеприпасы в машинах медицинской помощи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в субботу, 11 марта, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Артемовске в нарушение международных конвенций перевозят боеприпасы, а также военных на медицинском транспорте под знаком красного креста.

«В городе Артемовск отмечено перемещение специализированного медицинского автотранспорта с нанесенными на нем опознавательными знаками (красного креста) … На данных автомобилях украинские боевики перевозят боеприпасы для подразделений», - приводит РИА Новости слова подполковника.

Напомним, днем ранее, 10 марта, командир отряда специального назначения «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что украинские войска способны предпринять попытку разблокировать Артемовск в скором времени. По его словам, на данный момент Киев сконцентрировал для этого три группировки.