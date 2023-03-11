IT-эксперт рассказал, как ускорить работу смартфона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «Мегафона» Александр Джакония заявил, что со временем телефоны медленнее работать начинают, что происходит во многом из-за забитой памяти, поэтому советуют ежемесячно очищать кэш в настройках.

Эксперт назвал объем свободной памяти ключевым моментом для скорости работы телефона. Как он уточнил, кэш-памяти нужно чистить как в настройках смартфона, так и в браузере, который постоянно используется.

«Объем свободной памяти значительно увеличится. Рекомендуется делать это раз в месяц», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Джакония указал и на то, что приложения влияют на производительность смартфона, рекомендуя отключить автоматическое обновление и не держать открытыми сразу несколько приложений, отметив, что работа приложений в подобном режиме понижает скорость работы телефона.

Кроме того, специалист напомнил о переносе информации, такой как фото, видео и музыка, на облачный сервис или же на компьютер.

Напомним, ранее эксперт рассказал, как выявить шпионскую атаку на телефон при помощи отслеживания приложений, соцсети и мессенджеров на предмет активных устройств.