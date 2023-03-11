Американский комик Дор призвал США перестать кричать об Украине и вспомнить о Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский стендап-комик Джимми Дор призвал Вашингтон перестать кричать об украинском конфликте и предложил вспомнить о том, как США сами вторглись на территорию Сирии для добычи нефти.

«Когда вы кричите о конфликте на Украине, вспомните, что США незаконно напали на Сирию и в настоящий момент оккупируют треть страны. Какую именно часть страны? Ту, где находится нефть», - сказано в заявлении, которое Дор опубликовал в своем Twitter.

Дор также назвал Соединенные Штаты самой крупной террористической организацией в мире.

Напомним, накануне, 10 марта, официальный представитель Министерство иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что военное присутствие США в Сирии незаконно, призвав Вашингтон немедленно вывести свои войска из республики. Кроме того, Пекин также призвал Вашингтон отменить односторонние санкции в отношении Дамаска, а также прекратить искусственно создавать и усугублять гуманитарную катастрофу.