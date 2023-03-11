Видео уничтожения «Ланцетом» британского ЗРК Stormer HVM на Украине показало Минобороны России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны России представило в субботу, 11 марта, видео уничтожения украинского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Stormer HVM производства Великобритании высокоточным барражирующим боеприпасом «Ланцет» во время проведения специальной военной операции (СВО).

Сообщается, что боевую машину ЗРК обнаружили расчеты БПЛА на донецком направлении, после чего она была уничтожена высокоточным боеприпасом. Контроль попадания осуществляли расчеты беспилотника.

«Барражирующие боеприпасы эффективно применяются для уничтожения бронетехники ВСУ. С их помощью уничтожаются артиллерийские орудия, самоходные артиллерийские установки, самоходные зенитно-ракетные системы, танки и другая бронетехника», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

Напомним, в ноябре прошлого года российские военные уничтожили «Ланцетом» военный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ).