Россия стала одним из пяти крупнейших торговых партнеров Индии

Россия вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии Фото: REUTERS

Российская Федерация впервые вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии. Об этом свидетельствуют данные индийского министерства торговли и промышленности. В отчете Минторга Индии сообщается о резком росте товарооборота между странами. За прошлый финансовый год объем товарооборота составил около 13 миллиардов долларов, а по итогам десяти месяцев 2022-2023 финансового года достиг показателя в 39.8 миллиарда долларов.

Отдельно в отчете говорится о том, что экспорт Индии в Россию составил 2.5 миллиарда долларов, а импорт из россии превысил 37 миллиардов. Таким образом, Россия оказалась пятой в списке крупнейших торговых партнеров Индии, ранее лучший результат России был в 1997-1998 финансовом году, тогда мы занимали 16 место в рейтинге. Лидером в торговых отношениях остались США с оборотом более 100 миллиардов долларов, следом идет Китай с 95.9 миллиардов, третьими стали ОАЭ, а четвертыми – Саудовская Аравия.

Как писал ранее сайт KP.RU, в феврале 2023 года в Индии прошел саммит МИД “Большой двадцатки”, на котором власти Индии рассказали о разногласиях в G20 касательно ситуации на Украине, и заявили, что не будут осуждать действия России в данном конфликте.