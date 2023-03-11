Корабль Crew Dragon с космонавткой Анной Кикиной отстыковался от МКС для возвращения на Землю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пилотируемый корабль Crew Dragon, на борту которого находится российская космонавтка Анна Кикина, отстыковался от Международной космической станции (МКС) в воскресенье, 11 марта. Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Dragon вернется в атмосферу Земли и приводнится примерно через 19 часов», - сказано в сообщении, опубликованном в Twitter компания SpaceX, которой принадлежит пилотируемый корабль.

Ранее отстыковку перенесли из-за плохой погоды.

Анна Кикина прибыла на МКС на корабле Crew Dragon в октябре 2022 года, став первым российским космонавтом, который прилетел на американском корабле по подписанному в 2022 году соглашению между США и Россией о перекрестных полетах.

Напомним, на прошлой неделе, 7 марта, к МКС пристыковался Crew Dragon, на борту которого в экипаже из четырех человек был российский космонавт Андрей Федяев.