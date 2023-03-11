Названы популярные направления для летнего отпуска у россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большинство россиян в текущем году планируют провести летний отпуск, путешествуя по России. Самыми популярными направлениями они назвали Крым, Сочи и Алтай. Об этом сообщает «Известия», ссылаясь на результаты опроса сервиса SuperJob.

В опросе принимали участие три тысячи работающих россиян со всех субъектов страны. Как сообщается, 21% респондентов заявили о планах провести отпуск в России. В пятерку лидеров вошли Крым, курорты Краснодарского края, Алтай, а также Байкал и Санкт-Петербург.

Кроме того, 17% опрошенных заявили о своих планах провести отпуск дома или на даче, а 4% намерены поехать за границу, назвав среди основных зарубежных направлений Турцию и Тунис. Эксперты отмечают, что чаще всего на подобные поездки рассчитывают респонденты в возрасте до 34 лет.

Напомним, ранее турэксперт назвал самыми популярными зарубежными направлениями для российских туристов весной Турцию, Египет, а также Кубу и ОАЭ.