Число противников вступления в НАТО среди австрийцев выросло в 2022 году Фото: wikimedia.org

Большинство австрийских граждан выступили за нейтралитет республики. Об этом говорят результаты опроса исследовательского института INSA, которые были опубликованы изданием Exxpress.

«Результат абсолютно ясен: 84% австрийцев хотят сохранения нейтралитета Австрии, и только 7% выступают против», - передает издание.

В предыдущем опросе, который прошел в мае 2022 года, за сохранение нейтралитета выступило 71% респондентов, а 19% граждан сказали о том, что Австрия должна присоединиться к общей системе безопасности, что будет знаком солидарности. С ходом СВО и санкциями ЕС этот показатель опустился на 12%.

В конце статьи был представлен опрос о поддержки политики НАТО и Европейского союза после начала конфликта России и Украины, где 86% высказались за вариант «Нет, обе организации потеряли мое доверие».

Напомним, ранее австрийцы высмеяли генсека НАТО Йенса Столтенберга за его прогнозы о поражении России в ходе специальной военной операции на Украине.