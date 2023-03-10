Австрийцы высмеяли генсека НАТО за его прогнозы о ходе конфликта на Украине

Генсека НАТО Столтенберга раскритиковали за прогнозы о ходе спецоперации Фото: REUTERS

Читатели австрийского издания Exxpress отметили успехи вооруженных сил России в Артемовске, а также высмеяли генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за его прогнозы о поражении России.

Один из читателей, вероятно припоминая слова Столтенберга о том, что победа России на Украине опаснее эскалации вооруженного конфликта, иронично подметил, что президент США Байден предлагал выдвинуть генсека НАТО на Нобелевскую премию мира.

Другой читатель сравнил недавние призывы генсека НАТО к скорейшей поставке оружия для победы Украины с ситуацией вокруг новых расследований диверсии на российских газопроводах “Северные потоки”. Он подметил, что ему не нужны эксперты чтобы “сложить дважды два”.

Еще один пользователь высказал мнение, что самолюбие Столтенберга было уязвлено успехами российских сил, и призвал его задуматься, сколько невиновных людей погибло за это время по его вине. Другой читатель высказал уверенность, что “генсек НАТО сбежит первым, когда придут русские”. Некоторые читатели выразили удивление тем, что НАТО рассчитывали на совершенно другой ход конфликта.

Напомним, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее высказывал схожее мнение, что НАТО уже не верит в победу Киева, а высказывания Столтенберга показывают лишь желание затянуть конфликт.