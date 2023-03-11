В США отметили рост эффективности ракетных ударов России

Россия увеличила эффективность ракетных ударов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Американский телеканал CNN отметил рост эффективности ракетных ударов России. По словам научного сотрудника британского Королевского института объединенных служб по исследованиям в области обороны и безопасности Джастина Бронка, эффективность обстрелов была увеличена за счет оптимизации тактики ударов.

Бронк отметил, что Россия перешла на тактику более редких, но более массированных пусков, что затруднило работу противовоздушной обороны ВСУ. Отдельно специалист отметил, что используемые гиперзвуковые ракеты “Кинжал” в принципе крайне сложно перехватить.

Сайт KP.RU ранее приводил схожее мнение американского военного журнала Military Watch о неуязвимости ракет “Кинжал” для средств противовоздушной обороны.

Напомним, 9 марта 2023 года ВС России нанесли удар возмездия по украинским военным объектам за диверсию в Брянской области.