Извержение вулкана Мерапи произошло в Индонезии 11 марта 2023 года Фото: REUTERS

Извержение вулкана Мерапи произошло на острове Ява, в субботу, 11 марта. Об этом сообщило в национальное агентство Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий, где уточнили, что в результате извержения потоки лавы растеклись на расстояние 1,5 км от кратера.

Уровень опасности был увеличен до третьего из четырех уровней по принятой в Индонезии классификации извержений. Жителям близлежащих районов запретили приближаться к территории Мерапи на расстояние по меньшей мере 7 км. О пострадавших и разрушениях на данный момент не сообщается.

На территории Индонезии расположено около 130 вулканов. Высота Мерапи, который считается одним из самых активных, достигает 2 910 метров.

Напомним, несколько месяцев назад, в декабре прошлого года, на острове Ява произошло извержение вулкана Семеру, который выбросил в воздух столб пепла и дыма на высоту 1,5 тысячи метров.