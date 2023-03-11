В Турции обвинили Германию в сокрытии свидетельств участия США в диверсиях на «Северных потоках» Фото: REUTERS

Берлин скрывает информацию о том, что Вашингтон причастен к взрывам на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Об этом сказал турецкий журналист издания Evrensel Юджель Оздемир.

По его словам, данные о том, что за взрывами на трубопроводах стоит проукраинская группировка, появились неслучайно одновременно в американских и немецких СМИ.

«Случайно ли то, что накануне появления всей этой информации канцлер Германии Олаф Шольц в прошлую пятницу, 3 марта, поспешил направиться в Белый дом, или же эти события взаимосвязаны?» - отметил турецкий журналист, заявив, что немецкая прокуратура ранее получила некие данные об участии Вашингтона.

Кроме того, Оздемир обратил внимание на встречу канцлера ФРГ и президент США Джо Байден, которые позже не провели пресс-конференцию, поскольку главы немецкого правительства не носила политический характер. По его мнению, Шольц представил главе Белого дома сведения причастности Вашингтона к взрывам на газопроводах. Журналист также задался вопросом о том, каких уступок добился Берлин в ответ на сокрытие.

Напомним, ранее депутат Европарламента Мик Уоллес, комментируя заявления о причастности США к взрывам на трубопроводах, сказал о том, что Евросоюз полностью подчинен Вашингтону, призвав Брюссель начать быстрее расследования произошедших диверсий.