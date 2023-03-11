В Сирии начал работать российский многопрофильный госпиталь для оказания помощи пострадавшим при землетрясении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Сирии начал работать российский многопрофильный госпиталь, который будет оказывать помощь пострадавшим при землетрясении. Такое заявление в субботу сделали в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

«В сирийский Алеппо прибыла мультидисциплинарная бригада врачей Федерального центра медицины катастроф Минздрава России для оказания помощи пострадавшим при землетрясении. Российскими специалистами развернут многопрофильный полевой госпиталь», - сказано в заявлении, где отметили, что уже был начат прием пациентов.

Медицинскую помощь будут оказывать более чем по десяти направлениям оказывают около 30 специалистов, в том числе хирурги и травматологи, неврологи и врачи ультразвуковой диагностики, а также терапевты, педиатры и средний медперсонал.

Напомним, 6 февраля 2023 года произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,4 и 7,7 на юго-востоке Турции, которые также задели и Сирию. По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции превысило 47 тысяч человек.