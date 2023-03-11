Пригожин: Российские войска заняли позиции в 1,2 километра от центра Артёмовска

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Бизнесмен Евгений Пригожин сообщил в субботу, 11 марта, о том что российские войска расположились в прямой видимости от центра Артёмовска. Поднявшись на крышу одного из зданий можно увидеть дымящийся дом городской администрации, о чём пишет пресс-служба бизнесмена. "Вот около пятиэтажки ... центр города административный. До него 1 км и 200 метров", - сказал Пригожин.

По его словам, российские силы заняли позиции в 1,2 километра от центра Артёмовска. Стоя на крыше многоэтажки, он продемонстрировал основные точки дислокации украинских боевиков и указал направление, с которого ожидается попытка контрнаступления ВСУ.

Ранее KP.RU сообщал о том, что ВСУ могут попытаться выбраться из российского окружения в Артёмовске, для чего Киев подготовил три группировки, в надежде что хотя бы одна сможет успешно контратаковать. Командир «Ахмата» Апты Алаудинов признаёт, что сдержать атаку с трёх направлений будет тяжело, но уверен, что это не поможет украинской армии изменить ситуацию в Артёмовске.