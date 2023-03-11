Минобороны России сообщает об уничтожении более 140 бойцов ВСУ за сутки на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

В Министерстве обороны России поделились ежедневной сводкой о ходе проведения спецоперации на Украине, с детальными результатами российских войск на разных направлениях. Наибольшую результативность показывают войска на Донецком направлении, где за сутки было уничтожено более 140 бойцов ВСУ. Данные опубликованы на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что в районе населённых пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое также были уничтожены четыре украинских пикапа, две гаубицы Д-30, три автомобиля и две бронемашины. Всего же, на всех направлениях, за последние сутки были уничтожены около 400 солдат ВСУ, 48 единиц техники и 11 беспилотников.

Из важных стратегических объектов российские войска уничтожили склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны ВСУ и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

Ранее KP.RU сообщал о том, что российские войска расположились на дистанции одного километра и 200 метров от административного центра Артёмовска, за который сейчас ведутся самые ожесточённые бои.