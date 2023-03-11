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НовостиПроисшествия11 марта 2023 13:27

Восьмилетний мальчик погиб в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Ещё одна местная жительница получила ранение
Сергей КУДРИН
Восьмилетний мальчик погиб в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Восьмилетний мальчик погиб в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В субботу, 11 марта, украинские войска обстреляли Куйбашевский район Донецка, в результате чего одна женщина получила ранение, а восьмилетний мальчик скончался от полученных травм. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своих социальных сетях.

Как пишет Кулемзин, ребёнок 2015 года рождения получил ранения во время обстрела. Прибывшие медики в срочном порядке забрали мальчика и повезли в больницу, но он скончался по дороге, в машине скорой помощи.

Что касается раненой женщины - данные подтверждены, но её личность пока устанавливается, ей оказывают медицинскую помощь.

Всего за субботу ВСУ обстреляли Куйбашевский район трижды. Сообщается, что украинские войска применяют при обстреле снаряды 155 миллиметров, являющиеся стандартным образцом вооружения НАТО.

Ранее KP.RU сообщал о том, что российские войска вплотную подошли к центру Артёмовска, за который ведутся ожесточённые бои. До администрации города осталось всего 1,2 километра.