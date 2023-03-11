"Газпром" сократил транзит газа через территорию Украины

Газпром сообщил о сокращении транзита газа через Украину Фото: REUTERS

Российская энергетическая компания “Газпром” сообщила о снижении объемов поставки газа в Европу через территорию Украины. Из данных компании следует, что 11 марта через измерительную станцию “Суджа” было прокачано до 39.6 миллиона кубометров газа. За предыдущий день, 10 марта 2023 года, через эту станцию прокачали 42.4 миллиона кубометров.

Отмечается, что “Газпром” сокращал транзит газа через украинскую территорию с начала 2023 года, но в феврале объем транзита вырос – 1 февраля рост составил 20% – с 24,5 до 29,4 миллиона кубометров газа.

Газопровод через территорию Украины является единственным маршрутом поставок российского топлива в страны центральной и западной Европы. Поставки через станцию “Сохрановка” прекратились в мае 2022 года из-за решения украинской стороны. В остальные части Европы российский газ продолжает поступать по “Голубому потоку” и “Турецкому потоку”. Газопровод Ямал – Европа был приостановлен в марте 2022 года, а “Северные потоки” были выведены из строя в результате диверсии в конце сентября 2022 года.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о расследовании подрывов “Северных потоков”, в котором журналист Сеймур Херш заявил о причастности к инциденту американских спецслужб.