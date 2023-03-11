NOZ: 61 немецкий экстремист отправился из Германии на Украину в зону конфликта

Несколько десятков немецких экстремистов отправились на Украину в зону боевых действий Фото: REUTERS

Немецкая газета Neue Osnabrucker Zeitung, ссылаясь на Федеральное ведомство по охране конституции Германии, сообщила о десятках экстремистов и политических преступниках, уехавших в зону конфликта на Украине. Всего по словам авторов статьи из Германии уехал 61 экстремист.

Авторы уточняют, что не могут утверждать про участие в боевых действиях каждого из них. Также известно, что как минимум 29 из них до сих пор находятся в зоне конфликта.

Как писал ранее сайт KP.RU, МИД России назвал страны, потворствующие отправке наемников на Украину, соучастниками военных преступлений.

В декабре 2022 года военный корреспондент KP.RU Александр Коц рассказывал о том, сколько наемников и из каких стран принимает участие в украинском конфликте. В МИД России сообщали, что с начала военной спецоперации России Киев привлек около семи тысяч иностранных наемников из 63 стран.