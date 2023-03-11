Иностранным туристам в России будут выдавать электронные визы и особые банковские карты Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году в России будут введены электронные визы для туристов, прибывающих из-за границы, чтобы стимулировать туристический поток и упростить процесс. Также планируется решить проблему, мешающую многим гостям страны - блокировку работы карт иностранных банков. Об этом в субботу, 11 марта, сообщила глава департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяна Шаршавицкая.

Точных сроков запуска электронных виз пока нет, но они гарантированно будут подключены уже в 2023 году. Однако куда больше проблем для туристов из других стран создаёт то, что все основные зарубежные банковские системы, вроде VISA и MasterCard, в России не работают. Эта проблема также решается.

Планируется ввести особые банковские «Карты туриста». Работать это будет следующим образом - турист бронирует тур по России, и заранее оставляет электронную заявку на такую карту. По прибытии он её получает, и сможет пользоваться ею как платёжным инструментом на территории РФ.

Шаршавицкая также подчеркнула, что сейчас Россия очень заинтересована в привлечении туристов из Персидского залива и Китая, что поможет сформироваться отложенному спросу на путешествия по РФ.

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