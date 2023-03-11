Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский: Противостояние в Артемовске помогает выиграть время Фото: REUTERS

Командир сухопутных войск Украины Александр Сырский высказался о том, почему ВСУ должны держаться в Артёмовске (старое название - Бахмут) как можно дольше. По его словам, это помогает выиграть время, о чём Сырский сообщил в соцсетях украинского военного ведомства.

Командир ВСУ отметил, что сейчас ведётся активная подготовка воинских резервов. Пока они готовятся - киевским солдатам нужно держать Артёмовск. При этом, по словам Сырского, держать оборону в городе планируется до весеннего контрнаступления.

Напомним, 11 марта 2023 года Евгений Пригожин сообщал, что российские войска уже закрепились в 1,2 километре от административного центра Артёмовска.

Ранее KP.RU сообщал о том, как Владимир Зеленский прокомментировал ценность Артёмовска. По словам украинского президента, этот город откроет российским войскам дорогу на множество других направлений. Его захват, считает Зеленский, развалит всю оборону ВСУ.