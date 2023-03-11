Президент Венесуэлы Мадуро охарактеризовал Путина как великого воина Фото: REUTERS

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, беседуя с журналистом из Аргентины Альфредо Серрано, кратко охарактеризовал нескольких влиятельных политиков и просто известных людей. Владимира Путина, например, он назвал «великим воином», о чём журналист написал в своих соцсетях.

Также, к примеру, нынешнего Папу Римского Франциска президент Венесуэлы охарактеризовал как «чудотворца», бывшего премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро - как «переговорщика», а Фиделя Кастро - как «исторического гиганта».

Были, впрочем, и негативные характеристики. Например, секретарь ОАГ Луис Альмагро для Мадуро - «предатель», Дональд Трамп - «прошлое», а бывший президент Аргентины Маурисио Макри и вовсе «помойка». При этом действующий президент США Джо Байден был охарактеризован главой Венесуэлы весьма нейтрально, даже серо - просто «президент».

Ранее KP.RU сообщал о том, что секретарь Совбеза РФ Патрушев встретился с коллегами из Венесуэлы по вопросам противодействия цветным революциям.