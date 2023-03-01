Секретарь российского Совбеза Патрушев обсудил с венесуэльскими коллегами противодействие «цветным революциям»

Николай Патрушев обсудил с венесуэльскими коллегами вопросы противодействия цветным революциям. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вопросы противодействия цветным революциям обсудил с венесуэльскими коллегами секретарь российского Совбеза Николай Патрушев в ходе прошедших в Каракасе консультаций по безопасности, говорится в распространенном во вторник 28 февраля сообщении аппарата Совбеза РФ.

Сообщается, что представители российских и венесуэльских министерств и ведомств обсудили перспективы сотрудничества по линии министерств юстиции, спецслужб, правоохранительных органов.

«Отдельное внимание уделено противодействию цветным революциям и сотрудничеству в сфере информационной безопасности», - сказано в сообщении.

Ранее Николай Патрушев высказал мнение, что «цветные революции» провоцируют терроризм. Он назвал события в Казахстане и Узбекистане в 2022 году попытками цветных революций.

Также ранее Патрушев объяснил, почему Соединенные Штаты так ведут себя по отношению к Венесуэле. Действия США в отношении Венесуэлы являются одним из проявлений американской политики по продвижению своих экономических интересов путем недобросовестной конкуренции, а главная их цель заключается в установлении своих "правил игры" и выходе в лидеры мирового экспорта сырья, заявил он.