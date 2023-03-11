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НовостиЭкономика11 марта 2023 18:21

Число марок косметики в российских сетях выросло после ухода иностранных брендов

Опустевшую нишу быстро заняли отечественные производители
Сергей КУДРИН
Число марок косметики в российских сетях выросло после ухода иностранных брендов

Число марок косметики в российских сетях выросло после ухода иностранных брендов

Фото: Shutterstock

Отечественные бренды косметики быстро заняли опустевшую нишу, после того как из России ушли некоторые представители индустрии. Благодаря этому на полках сетевых магазинов выросло разнообразие марок различной продукции, в разных сетях на показатель от 20 до 100 %. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на опрошенных представителей крупных сетевых магазинов в России.

Как отметили представители таких сетей как «РивГош», «Золотое яблоко», «Лэтуаль» и других, сейчас отечественные производители значительно нарастили объёмы производства, что позволяет бесперебойно поставлять разнообразную косметику, наполняя ею полки магазинов.

При этом потребители чаще стали переходить на более бюджетные варианты косметики, где также выросло разнообразие.

Ранее KP.RU сообщал о том, какие мировые бренды, в том числе и косметики, остались работать в России вопреки западным санкциям. Многие корпорации предпочитают изменить дизайн и название своих брендов, а не слепо покидать перспективный российский рынок.