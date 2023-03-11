Bild: Парусная яхта «Андромеда» непричастна к подрыву «Северных потоков» Фото: REUTERS

Парусная яхта «Андромеда», которую следователи из ФРГ причислили к инструментам совершения теракта на российских газопроводах Nord Stream, не участвовала в их подрыве. К таким выводам пришли также немецкие журналисты из издания Bild.

Журналисты отметили, что парусная яхта, о которой идёт речь, не оснащена кранами, способными опустить на глубину взрывчатку в эквиваленте полутора тысяч килограммов, а именно столько её необходимо было, чтобы совершить подрыв газопроводов в тех объёмах, который был совершён.

Также у журналистов есть подозрения, что «Андромеда» не оснащена необходимым оборудованием, которое позволило бы перевозить специальное снаряжение для водолазов. При этом яхта, если верить расследованию Германии, должна была пересечь водные границы минимум двух стран - Польши и Германии, и сделать это так, чтобы на её борту не обнаружили те самые 1,5 тонны взрывчатки, что практически нереально.

Ранее KP.RU сообщал о том, что автор расследования взрывов на газопроводах Nord Stream Сеймур Херш анонсировал новое расследование.