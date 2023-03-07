Журналист Херш анонсировал новое расследование диверсии на “Северных потоках”

Журналист Херш назвал США единственными подозреваемыми в диверсиях на «Северных потоках» Фото: REUTERS

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, автор расследования диверсии на газопроводе "Северный поток", в беседе с изданием “Известия” анонсировал новое расследование по взрывам на газопроводе. Он сообщил, что оно уже написано, и будет опубликовано на следующей неделе.

Тема диверсии на газопроводе “Северный поток” разгорелась с новой силой после публикации американского издания New York Times, в котором американские чиновники заявили о вине в подрыве некой проукраинской группировки. Херш высмеял это расследование и не стал комментировать его.

Напомним, в своем собственном расследовании Сеймур Херш заявлял, что взрывчатку под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» заложили водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО летом 2022 года.

Также сайт KP.RU сообщал о том, что Херш опубликовал продолжение своего расследования, в котором указал на то, что помощь в подрыве «Северных потоков» американцам оказали норвежские спецслужбы.