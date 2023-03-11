Россияне стали чаще выбирать «гражданские браки» Фото: Евгения ГУСЕВА

Россияне стали чаще выбирать «гражданские браки». По данным Росстата, в 2018-2022 годах доля новых «гражданских браов» возросла. У мужчин такой формат семьи более популярен, они выбирают гражданский брак в 43,7%, а женщины предпочитают не регистрировать отношения в 38,7%.

Для сравнения, в 2010 -2014 годах показатель был почти в четыре раза меньше: мужчины - 13,2%, женщины – 9%. А вот цифры 1995-1999 годов: мужчины – 3,1%, женщины – 5,5%, пишет "Абзац".

Чаще всего «гражданские браки» выбирают люди до 25 лет. В этом возрасте на мужчин приходится 56%, а у женщины – 41,2% подобных союзов.

В возрастной категории от 25-29 лет отношения без штампа тоже очень популярны (мужчины – 27,3%, женщины – 23,7%). Среди тех, кому от 30 до 34 лет процент «гражданских браков» сокращается (мужчины – 21,5%, женщины – 12,6%).

Минимальная доля подобных отношений фиксируется в возрасте 35-39 лет и у тех, кто старше 40 лет. Среди мужчин показатель всего 10,3%, а у женщины – 12,4%.