Илон Маск рассматривает возможность покупки обанкротившегося банка Silicon Valley Фото: REUTERS

Илон Маск не стал отказываться от перспективы покупки обанкротившегося банка Silikon Valley, после того как один из пользователей предложил его компании заняться приобретением этого актива, о чём бизнесмен написал в своих социальных сетях.

Как отметил Маск, один из пользователей принадлежащего ему Twitter заявил, что если корпорация купит обанкротившийся Silikon Valley Bank, то она сможет стать настоящим «электронным банком». Концепция Маску понравилась, и он заявил о своей открытости к этой идее.

Напомним, 10 марта обанкротился один из самых крупных банков США - Silikon Valley Bank. Крупнейший кредитор Силиконовой долины разорился за два дня, что стало самым заметным событием подобного рода, начиная с финансового кризиса в 2008 году.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Илон Маск задумал возвести личный город в Техасе, на который будет транслировать собственные представления об утопичном обществе.