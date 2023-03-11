Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 марта 2023 19:50

Патриарх Кирилл призвал международное сообщество не дать Зеленскому уничтожить Киево-Печерскую лавру

В частности он обратился в ООН и к Папе Римскому
Сергей КУДРИН
Фото: foto.patriarchia.ru

Фото: foto.patriarchia.ru

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл официально обратился ко всему религиозному мировому сообществу, а также в крупнейшие международные организации с призывом не позволить киевскому режиму изгнать монахов из Киево-Печерской лавры. Об этом пишет пресс-служба Московского патриархата.

Среди тех, к кому обратился за поддержкой Патриарх, например, Папа Римский Франциск и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Предстоятель РПЦ призывает не допустить принудительного закрытия монастыря и изгнания монахов, чем сейчас активно занимаются украинские силовые структуры.

Патриарх отметил, что при декларируемых Украиной демократических нормах, якобы соблюдении и приверженности правам и свободам человека, Киев делает всё возможное, чтобы попирать их всеми способами. Он назвал травлю монахов необоснованной и репрессивной, спровоцированной светской властью и представителями иных религиозных организаций.

Ранее KP.RU сообщал о том, что украинские силовики насильно выселяют монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры, а сам монастырь планируют закрыть. Священнослужителям поставили ультиматум - покинуть лавру до 29 марта 2023 года.