Академик РАН Пирадов оценил состояние неизлечимо больного Ларса фон Триера

Российский академик оценил состояние неизлечимо больного режиссера Ларса фон Триера (на фото). Фото: REUTERS

Правильно подобранные лекарства могут затормозить течение болезни Паркинсона у культового режиссера Ларса фон Триера. Такое мнение высказал директор Научного центра неврологии, вице-президент РАН, академик Михаил Пирадов в интервью KP.RU.

Напомним, ранее сообщалось, что у датского режиссера Ларса фон Триера выявили болезнь Паркинсона. В 2023 году фон Триеру исполнится 67 лет.

По словам Пирадова, большое значение имеет своевременное начало лечения этой болезни.

«Думаю, у фон Триера лечение начато своевременно, финансовых возможностей достаточно, и все будет под врачебным контролем», - сказал российский академик.

Напомним, болезнь Паркинсона — второе по распространенности нейродегенеративное заболевание. Первое место занимает болезнь Альцгеймера. Болезнь считается неизлечимой, но новейшие методы помогают продлить пациентам с болезнью Паркинсона активную жизнь.