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НовостиОбщество12 марта 2023 0:13

Академик РАН Пирадов оценил состояние неизлечимо больного Ларса фон Триера

Российский ученый считает, что правильно подобранные лекарства помогут затормозить течение неизлечимой болезни фон Триера
Мария ПАВЛОВА
Российский академик оценил состояние неизлечимо больного режиссера Ларса фон Триера (на фото).

Российский академик оценил состояние неизлечимо больного режиссера Ларса фон Триера (на фото).

Фото: REUTERS

Правильно подобранные лекарства могут затормозить течение болезни Паркинсона у культового режиссера Ларса фон Триера. Такое мнение высказал директор Научного центра неврологии, вице-президент РАН, академик Михаил Пирадов в интервью KP.RU.

Напомним, ранее сообщалось, что у датского режиссера Ларса фон Триера выявили болезнь Паркинсона. В 2023 году фон Триеру исполнится 67 лет.

По словам Пирадова, большое значение имеет своевременное начало лечения этой болезни.

«Думаю, у фон Триера лечение начато своевременно, финансовых возможностей достаточно, и все будет под врачебным контролем», - сказал российский академик.

Напомним, болезнь Паркинсона — второе по распространенности нейродегенеративное заболевание. Первое место занимает болезнь Альцгеймера. Болезнь считается неизлечимой, но новейшие методы помогают продлить пациентам с болезнью Паркинсона активную жизнь.