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НовостиВ мире12 марта 2023 1:08

FP: Сенат Франции принял спорную пенсионную реформу

За повышение пенсионного возраста проголосовали 195 сенаторов при 112 проголосовавших против
Мария ПАВЛОВА
Во Франции сенат принял спорную пенсионную реформу, вызвавшую многотысячные протесты.

Во Франции сенат принял спорную пенсионную реформу, вызвавшую многотысячные протесты.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский сенат принял пенсионную реформу, которая предусматривает значительное повышение пенсионного возраста. Об этом сообщает в субботу 11 марта агентство France-Presse.

Сообщается, что за принятие реформы проголосовали 195 сенаторов, против – 112. Агентство называет принятую реформу спорной и сообщает, что она вызвала протесты по всей стране.

Так, в Париже в четверг 9 марта прошло шествие молодежных организаций и партий против пенсионной реформы. Также 7 марта по всей стране прошли демонстрации протеста, в которых по официальным данным приняли участие 1,2 миллиона человек. Всего во Франции прошло почти 270 манифестаций.

Напомним, постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 65 лет – это предвыборное обещание президента Франции. Он собирался провести пенсионную реформу еще во время своего первого срока правления, но отложил непопулярные меры с началом пандемии коронавируса в 2020 году. Несмотря на противодействие со стороны профсоюзов и французского общества, в своём новогоднем обращении Эммануэль Макрон заявил, что «2023 год станет годом пенсионной реформы».