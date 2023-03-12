FP: Сенат Франции принял спорную пенсионную реформу

Во Франции сенат принял спорную пенсионную реформу, вызвавшую многотысячные протесты. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский сенат принял пенсионную реформу, которая предусматривает значительное повышение пенсионного возраста. Об этом сообщает в субботу 11 марта агентство France-Presse.

Сообщается, что за принятие реформы проголосовали 195 сенаторов, против – 112. Агентство называет принятую реформу спорной и сообщает, что она вызвала протесты по всей стране.

Так, в Париже в четверг 9 марта прошло шествие молодежных организаций и партий против пенсионной реформы. Также 7 марта по всей стране прошли демонстрации протеста, в которых по официальным данным приняли участие 1,2 миллиона человек. Всего во Франции прошло почти 270 манифестаций.

Напомним, постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 65 лет – это предвыборное обещание президента Франции. Он собирался провести пенсионную реформу еще во время своего первого срока правления, но отложил непопулярные меры с началом пандемии коронавируса в 2020 году. Несмотря на противодействие со стороны профсоюзов и французского общества, в своём новогоднем обращении Эммануэль Макрон заявил, что «2023 год станет годом пенсионной реформы».