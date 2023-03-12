Марочко сообщил, что ВСУ проводят ротацию на Купянском направлении

Командование ВСУ выводит обескровленные подразделения из Стельмаховки и Розовки Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят ротационные мероприятия на Купянском направлении. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

"Отмечается вывод обескровленных и прибытие новых подразделений в районы населенных пунктов Стельмаховка и Розовка", — уточнил Марочко.

Как ранее писал сайт KP.RU, в конце февраля Андрей Марочко сообщил, что украинское военное командование направило в Купянск Харьковской области около 700 мобилизованных, не прошедших специальную подготовку.

По его словам, мобилизованных расквартировывают на гражданских объектах и в домах мирных граждан. В связи с тем, что прибывшим военнослужащим не дали возможности пройти спецподготовку, растет число конфликтов между мобилизованными и непосредственными командирами, добавил военный эксперт.