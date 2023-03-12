Марочко заявил, что ВСУ переходят в глухую оборону на Краснолиманском направлении

Украинские войска укрепляют фортификационные сооружения в селах Заречное, Терны и Ямполь Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) переходят в глухую оборону на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, об этом свидетельствуют активные фортификационные работы, которые ведутся украинской армией в селах Заречное, Терны и Ямполь. В частности, проводится инженерное дооборудованиие позиций.

Марочко считает, что командование ВСУ таким образом решило восстановить боеспособность подразделений.

Напомним, командир зенитной батареи с позывным "Звезда" рассказал журналистам, что военнослужащие Западного военного округа предотвратили попытку прорыва украинских войск на Краснолиманском направлении.

Как писал сайт KP.RU, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что взятие под контроль Артемовска поможет российским войскам продолжить наступление вглубь обороны ВСУ.