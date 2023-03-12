Стратегический бомбардировщик США совершил маневр над Балтийским морем

Стратегический бомбардировщик США приблизился к Санкт-Петербургу на расстояние 200 километров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стратегический бомбардировщик США B-52Н Stratofortress в сопровождении польских истребителей совершил маневр над Балтийским морем в 200 километрах от Санкт-Петербурга. Данную информацию подтвердил в сети микроблогов Twitter Министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Он объяснил это учениями по "оперативной совместимости". По его словам, таким образом НАТО заботится о безопасности восточного фланга.

Как следует из данных сервиса по отслеживанию FlightRadar24, американский бомбардировщик пролетел над прибалтийскими странами, развернулся рядом с островом Гогланд в Финском заливе, после чего проследовал в направлении Великобритании.

Как ранее писал сайт KP.RU, в начале марта самолет E-6B Mercury, выполняющий функции воздушного командного пункта Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов, приземлился в Исландии.

Борт также известен как "самолет Судного дня", так он призван осуществлять управление стратегическим и нестратегическим вооружением в случае ядерной войны.

До распада Советского Союза такие воздушные суда находились в воздухе круглые сутки. Позднее их полеты стали проводится случайным образом.