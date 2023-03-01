Американский "самолет Судного дня" приземлился в Исландии

В Исландии приземлился американский "самолет Судного дня" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самолет E-6B Mercury, выполняющий функции воздушного командного пункта Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов, приземлился в Исландии. Об этом сообщил штаб командования войск США в Европе в сети микроблогов Twitter.

"Экипаж встретился с послом США в Исландии Кэррин Патман и другими дипломатическими и военными руководителями", - говорится в сообщении.

Борт также известен как "самолет Судного дня", так он призван осуществлять управление стратегическим и нестратегическим вооружением в случае ядерной войны. До распада Советского Союза такие воздушные суда находились в воздухе круглые сутки. Позднее их полеты стали проводится случайным образом.

Как ранее писал сайт KP.RU, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты многие годы нарушают основные положения договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

По его словам, США объявляют тяжелые бомбардировщики неспособными нести ядерное оружие и не позволяют российским инспекторам удостовериться в том, что соответствующее переоборудование было произведено.

Напомним, экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс выразил мнение, что на протяжении более двух десятилетий администрация президента США увеличивала вероятность ядерной войны с Россией.

По его оценке, на самом деле до ядерного столкновения "одна наносекунда", и для ее наступления достаточно будет одной ложной тревоги о приближении ракет к одной из ядерных держав.