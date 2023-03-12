Россия и Судан обсуждают переход на расчеты в национальных валютах

Все больше стран переходят от доллара к национальным валютам в международной торговле Фото: Иван МАКЕЕВ

Россия и Судан рассматривают возможность перехода на расчеты в нацвалютах. Об этом сообщил РИА Новости посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа.

Дипломат уточнил, что с подобной инициативой выступила Москва. Сейчас Центральные банки двух стран изучают вопрос с технической стороны.

"Это во многом технический вопрос: центральные банки стран изучат его, посмотрят, как это на деле работает, и в ближайшем будущем мы должны увидеть результат", — уточнил Сирраджа.

По его словам, Судан намерен поставлять в Россию хлопок, пищевые добавки и фрукты, а закупать – зерно и масла. Посол полагает, что страна может стать хабом для продажи российского продовольствия в африканские страны.

Как ранее писал сайт KP.RU, в феврале западные журналисты сообщили, что индийские нефтеперерабатывающие заводы начали оплачивать российскую нефть в национальной валюте Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) – дирхамах.

Журналисты связывают такое решение с западными санкциями против РФ. По их словам, Индия не присоединялась к санкционному давлению на Москву, в том числе потолку цен на нефть, но кредитные организации при проведении платежей все равно проявляют осторожность.