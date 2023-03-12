Женщина погибла при артиллерийском обстреле Новой Каховки украинскими войсками Фото: Администрация Новокаховского городского округа

Мирная жительница погибла в результате артиллерийского удара, нанесенного украинскими войсками по Новой Каховке. Об этом сообщили в администрации горокруга.

— Утро, 12 марта, ВСУ в очередной раз показали свое звериное лицо. Неонацистское и преступное. В очередной раз массированному удару артиллерии со стороны ВСУ подвергся микрорайон Сокол в городе Новая Каховка. Погибла женщина, — сообщили власти.

Также повреждены жилые дома, квартиры, магазины и линии электропередачи.

По данным администрации городского округа, артиллерийский удар нанесли с правого берега Днепра боеприпасами, которые ВСУ поставляет Запад.

Ранее сообщалось, что 12 марта в центре Донецка прогремело несколько взрывов. ВСУ обстреляли город из РСЗО. Всего было выпущено шесть ракет, минимум две из которых попали в дома частного жилого сектора.