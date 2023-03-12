Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика12 марта 2023 7:42

В центре Донецка прогремело несколько взрывов 12 марта 2023 года

Украинские боевики произвели обстрел города из РСЗО
Роман КИЛЬМЯШКИН
ВСУ вновь обстреляли Донецк

ВСУ вновь обстреляли Донецк

Фото: REUTERS

В центральной части Донецка прогремело несколько взрывов в воскресенье, 12 марта 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, не меньше двух украинских ракет прилетели по частному сектору в районе проспектов Дзержинского и Ильича.

В представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Удары пришлись по Буденновскому и Калининскому районам столицы Донецкой Народной Республики (ДНР).

Напомним, днем ранее украинские войска обстреляли Куйбашевский район Донецка. В результате чего одна женщина получила ранение, а восьмилетний мальчик скончался от полученных травм. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Как писал сайт KP.RU, в начале марта ВСУ обстреляли Энергодар, несколько взрывов прогремело в районе промзоны рядом с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Удары наносились из тяжелой артиллерии образца НАТО.