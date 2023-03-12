Боеспособность ВСУ зависит от поставок оружия и боеприпасов с Запада Фото: REUTERS

Украина имеет три ключевых слабости, которые играют на руку России. Об этом заявил экономист из Соединенных Штатов Рикардо Креспо в статье для издания Times of San Diego.

Первая из них – сравнительно небольшие внутренние резервы. У Москвы они намного больше.

Вторая слабость – низкие промышленные мощности. Киев не может обеспечить себя даже боеприпасами, поэтому ему приходится рассчитывать на щедрость Запада, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли выполнять свои функции.

В-третьих, украинские союзники не имеют устоявшейся позиции по конфликту. Многие на Западе признают, что требования Зеленского по возвращению бывших украинских территорий неосуществимы, говорится в публикации.

Более того, под вопросом находится целесообразность помощи Незалежной.

"Недавние опросы указывают на снижение поддержки неограниченной финансовой и военной помощи Украине", - аргументировал Креспо.

Как ранее писал сайт KP.RU, журналисты из Соединенного Королевства сообщили, что силы британской специальной воздушной службы задействованы в секретных операциях в нескольких странах по закупке боеприпасов на черном рынке для последующих поставок Киеву.

Собеседник издания Daily Express на условиях анонимности рассказал, что британский спецназ в первую очередь интересуют 122-миллиметровые снаряды для гаубиц советского образца. Издание утверждает, что в секретной группе из Британии всего 12 человек, и они работают парами в таких странах как Ангола, Вьетнам, Египет, Иордания и Казахстан.